Совфед одобрил закон о поддержке НПЗ и обеспечении рынка топливом

Совет Федерации одобрил закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили в верхней палате парламента.

Изначально проект касался только пониженной ставки НДС на детские товары, однако во втором чтении Госдума поддержала поправки, подготовленные по итогам совещаний вице-премьера Александра Новака. Они связаны с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом.

Закон допускает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Такой бензин будет учитываться в объёмах выпуска, а акциз включаться в его стоимость. Правительство получит право определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Также документ предусматривает выплаты демпфера при производстве бензина путём смешения, а также при импорте топлива уполномоченными организациями из стран ЕАЭС (норматив возмещения повышен до 0,9) и из других государств. Срок действия модернизационных соглашений для НПЗ с инвестициями свыше 100 миллиардов рублей продлевается до конца 2026 года.

Большинство норм, касающихся обеспечения рынка топливом, имеют обратную силу — они применяются к отношениям, возникшим с 1 июня 2026 года. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а перебои носят локальный характер из-за логистических изменений при поставках с заводов на нефтебазы и АЗС, и эти проблемы оперативно решаются ежедневно с нефтяными компаниями, несмотря на то, что ряд НПЗ находится на ремонте.