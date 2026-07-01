Управление Грузии по борьбе с языком ненависти выявило 170 нарушений за месяц

В Грузии подвели первые итоги работы управления по борьбе с языком ненависти. За первый месяц деятельности нового подразделения МВД было выявлено 170 предполагаемых административных правонарушений. Об этом пишет InterpressNews.

Из общего числа зафиксированных случаев 150 уже направлены в суды общей юрисдикции. Служители Фемиды успели вынести решения по 33 из них. В 31 случае назначен штраф, ещё по двум делам обошлись устным замечанием.

Управление входит в состав департамента по защите прав человека МВД Грузии. Оно было создано после принятия в мае 2026 года закона об административной ответственности за «язык ненависти» и приступило к работе 1 июня.

В зону ответственности подразделения попадают публичные высказывания, которые власти квалифицируют как разжигание ненависти или дискриминацию по признакам расы, национальности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности и другим защищаемым категориям. Сам департамент по защите прав человека действует с января 2018 года.

Также в конце июня парламент Грузии ввёл уголовную ответственность за фиктивный брак для получения ВНЖ. Наказание составит до двух лет лишения свободы или домашний арест от года до двух, а также выдворение с запретом на въезд от двух до десяти лет. Если брак признают подлинным, постоянный вид на жительство предоставят лишь через пять лет при условии сохранения отношений.