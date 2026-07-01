Чёрный паку Петрович из бизнес-центра переехал в «Москвариум»

Чёрный паку по кличке Петрович, около десяти лет проживший в небольшом аквариуме одного из столичных бизнес-центров, переехал в «Москвариум» на ВДНХ. Переселению предшествовал общественный резонанс — видео с рыбой распространилось в соцсетях, и пользователи призвали найти для неё более просторное место.

Как сообщили в пресс-службе океанариума, состояние питомца после перевозки оценивается как отличное. За время карантина никаких отклонений в его здоровье не выявлено.

«Состояние чёрного паку, переехавшего в «Москвариум» из бизнес-центра, отличное. В период карантина не было обнаружено никаких отклонений в его здоровье. Так как паку долгое время содержался без контакта с другими водными обитателями, причин затягивать карантин не было, поэтому мы уже переселили его в большой пресноводный аквариум «Затопленный лес» к другим представителям этого вида», — цитирует пресс-служба руководителя биологического департамента Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирину Мейнцер.

Изначально Петрович был небольшой декоративной рыбкой, однако за годы в бизнес-центре он вырос в крупную особь, тогда как объём аквариума оставался прежним и перестал соответствовать его потребностям. Специалисты океанариума организовали операцию по перевозке: рыбу бережно подготовили к транспортировке и доставили на ВДНХ.

Период адаптации прошёл успешно, и карантин завершился раньше срока. Теперь Петрович обитает в экспозиции «Затопленный лес» — одном из крупнейших пресноводных аквариумов комплекса, где ему созданы комфортные условия, приближенные к естественной среде, включая просторный объём воды и соседство с другими паку.

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