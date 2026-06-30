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Регион
30 июня, 12:36

В Приморье спасают морского котика с переломанной ластой после атаки акулы

В Приморье спасли раненого морского котика, пережившего нападение акулы

Морской котик, переживший нападение акулы в Приморье. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/more_than_diving

Морской котик, переживший нападение акулы в Приморье. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/more_than_diving

В Приморье спасают молодого морского котика, пострадавшего от нападения акулы. Его нашли в бухте Горностай — животное было сильно истощено, у него сломана ласта и торчит кость, сообщает Amur Mash.

В Приморье морской котик выжил после атаки акулы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/more_than_diving

Помощь раненому самцу северного вида оказали в дайв-центре «Море воды». По словам специалистов, у животного есть как старые травмы, так и свежие следы укусов. Ветеринары сейчас борются за жизнь котика.

Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео
Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео

В начале лета в Приморье было зафиксировано появление акул у побережья, что специалисты связывали с изменением миграции рыбы и аномальным прогревом воды, причём за двое суток хищники появлялись четыре раза, а одну трёхметровую акулу выловили примерно в 50 километрах от Владивостока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что акулы у берегов региона не опасны для туристов, поскольку эти хищники всегда водились в местных водах, как и у побережий Камчатки и Сахалина. Он подчеркнул, что случаев нападения на людей в крае не зафиксировано, а разговоры о появлении акул мако пока остаются на уровне рассказов рыбаков-любителей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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