В Приморье спасают морского котика с переломанной ластой после атаки акулы

В Приморье спасают молодого морского котика, пострадавшего от нападения акулы. Его нашли в бухте Горностай — животное было сильно истощено, у него сломана ласта и торчит кость, сообщает Amur Mash.

В Приморье морской котик выжил после атаки акулы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/more_than_diving

Помощь раненому самцу северного вида оказали в дайв-центре «Море воды». По словам специалистов, у животного есть как старые травмы, так и свежие следы укусов. Ветеринары сейчас борются за жизнь котика.