Полицейские ранили подростка через заднее стекло во время погони в Карелии

В Карелии полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования об остановке. В результате стрельбы ранен несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканском СК.

Инцидент произошёл в Костомукшском округе. Сотрудники ДПС выехали на сигнал из деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя ВАЗ-2110. На 70-м километре трассы они заметили машину, но водитель не подчинился и уехал по лесной дороге.

При преследовании полицейские выстрелили в сторону автомобиля. Пуля пробила заднее стекло и ранила водителя. Машина врезалась в дерево. Подростка госпитализировали.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников полиции, осматривают место, изъяли автомобиль и записи с видеорегистраторов. Изучаются документы, регламентирующие действия полицейских. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области несовершеннолетний без прав взял машину отца и устроил погоню. Он проигнорировал требования ДПС остановиться, нажал на газ и скрылся. Полицейские включили сирену и громкоговоритель, но нарушитель продолжал опасную езду, создавая угрозу для других участников движения.