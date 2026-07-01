Саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под вопросом

Саммит НАТО, который ранее планировалось провести в Албании в 2027 году, может не состояться. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц.

По их данным, причиной возможных изменений стали проблемы Тираны с наращиванием оборонных расходов. Эти показатели, как отмечается, могут вызвать негативную реакцию со стороны США и повлиять на решение альянса.

Изначально о проведении саммита в Албании говорилось в итоговом заявлении прошлогодней встречи НАТО в Нидерландах. Тогда же было подтверждено, что саммит 2026 года пройдёт в Турции, в Анкаре 7–8 июля. Однако, как утверждают источники Reuters, в проектах документов предстоящей встречи в Анкаре упоминания о саммите 2027 года в Албании уже отсутствуют.

Отдельно отмечается, что внутри альянса обсуждается возможность отказаться от ежегодного формата саммитов, чтобы снизить политическую чувствительность вопросов оборонных расходов стран НАТО

Тем временем масштабные военно-морские учения НАТО Breeze («Бриз») ствартовали 30 июня в акватории Чёрного моря. Манёвры пройдут под руководством Военно-морских сил Болгарии и продлятся около месяца.