Экс-премьер Украины заявил, что Зеленскому плевать на желание народа закончить конфликт
Экс-премьер Украины Азаров: Киев не учтёт мнение народа о переговорах с Россией
Обложка © ТАСС / JONAS ROOSENS/ANP/Sipa USA
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешние власти Незалежной не будут прислушиваться к мнению граждан, даже если большинство выскажется за переговоры с Москвой. Слова политика приводит «Газета.ru».
По его словам, киевский режим ни разу не учитывал позицию народа после событий 2014 года. Он отметил, что опросам в стране нельзя доверять из-за отсутствия политических свобод — за взгляды могут посадить в тюрьму. Азаров подчеркнул, что Украина несамостоятельна и будет следовать линии, навязанной Западом.
Ранее стало известно, что две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. По данным Gallup, 66% участников исследования поддержали идею запуска переговорного процесса в максимально короткие сроки.
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