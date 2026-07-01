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1 июля, 14:11

Экс-премьер Украины заявил, что Зеленскому плевать на желание народа закончить конфликт

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не учтёт мнение народа о переговорах с Россией

Обложка © ТАСС / JONAS ROOSENS/ANP/Sipa USA

Обложка © ТАСС / JONAS ROOSENS/ANP/Sipa USA

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешние власти Незалежной не будут прислушиваться к мнению граждан, даже если большинство выскажется за переговоры с Москвой. Слова политика приводит «Газета.ru».

По его словам, киевский режим ни разу не учитывал позицию народа после событий 2014 года. Он отметил, что опросам в стране нельзя доверять из-за отсутствия политических свобод — за взгляды могут посадить в тюрьму. Азаров подчеркнул, что Украина несамостоятельна и будет следовать линии, навязанной Западом.

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Ранее стало известно, что две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. По данным Gallup, 66% участников исследования поддержали идею запуска переговорного процесса в максимально короткие сроки.

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Дарья Нарыкова
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