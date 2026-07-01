Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешние власти Незалежной не будут прислушиваться к мнению граждан, даже если большинство выскажется за переговоры с Москвой. Слова политика приводит «Газета.ru».

По его словам, киевский режим ни разу не учитывал позицию народа после событий 2014 года. Он отметил, что опросам в стране нельзя доверять из-за отсутствия политических свобод — за взгляды могут посадить в тюрьму. Азаров подчеркнул, что Украина несамостоятельна и будет следовать линии, навязанной Западом.

Ранее стало известно, что две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. По данным Gallup, 66% участников исследования поддержали идею запуска переговорного процесса в максимально короткие сроки.