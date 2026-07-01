Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов в беседе с Life.ru связал рост числа сторонников переговоров на Украине с усталостью населения от затянувшегося конфликта и мобилизации.

Так парламентарий прокомментировал исследование Gallup, согласно которому 66% опрошенных жителей Украины выступили за скорейшее начало переговоров. Продолжать боевые действия до победы предпочли 24%, ещё 11% не определились с ответом.

По мнению Хамитова, результаты опроса показывают, что большинство людей не заинтересовано в дальнейшем обострении отношений между соседними странами.

«Нормальные люди и не стали бы поддерживать никаких конфликтов», — заявил депутат.

Одной из причин такого настроя он назвал принудительную мобилизацию. Хамитов считает, что страх оказаться на фронте усиливает недовольство действиями украинских властей.

Парламентарий также предположил, что игнорирование общественного мнения может привести к росту внутренней напряжённости на Украине.

Опрос Gallup проводился в апреле 2026 года. В нём участвовали 1000 жителей Украины в возрасте от 15 лет. Исследование не затрагивало условия, на которых респонденты были бы готовы поддержать мирное соглашение.