Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 14:34

Пациентов и врачей эвакуируют из всех больниц Омской области из-за угрозы БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

В Омской области началась эвакуация всех больниц в связи с угрозой беспилотных атак. Об этом сообщает местный портал NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. По данным ведомства, главные врачи медучреждений получили сигнал от территориального центра медицины катастроф и действуют по утверждённой инструкции.

«Главные врачи получили сигнал от ТЦМК, делают все по инструкции» — сказали журналистам в минздраве.

В Пензе при атаке БПЛА пострадали 2 человека, обломки повредили дома
В Пензе при атаке БПЛА пострадали 2 человека, обломки повредили дома

Ранее в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель, ещё трое получили ранения. Инцидент произошёл в посёлке Уразово Валуйского округа. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Валуйскую ЦРБ

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar