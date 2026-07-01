Пациентов и врачей эвакуируют из всех больниц Омской области из-за угрозы БПЛА

В Омской области началась эвакуация всех больниц в связи с угрозой беспилотных атак. Об этом сообщает местный портал NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. По данным ведомства, главные врачи медучреждений получили сигнал от территориального центра медицины катастроф и действуют по утверждённой инструкции.

«Главные врачи получили сигнал от ТЦМК, делают все по инструкции» — сказали журналистам в минздраве.

Ранее в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель, ещё трое получили ранения. Инцидент произошёл в посёлке Уразово Валуйского округа. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Валуйскую ЦРБ