Вывод украинских войск из Донбасса ускорит прекращение боевых действий в зоне СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое условие, по её словам, является необходимым для урегулирования конфликта.

Дипломат заметила, что киевским властям следует перестать выдвигать неадекватные требования. Она также предложила СМИ посоветовать Банковой трезво оценить текущую ситуацию.

«Перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — заявила Захарова, комментируя позицию Киева.

Представитель МИД подчеркнула, что попытки украинской стороны разговаривать с Россией языком шантажа, угроз и ультиматумов категорически неприемлемы. Москва, в свою очередь, продолжает настаивать на мирном урегулировании, однако, как отметила дипломат, для этого необходимы конструктивные шаги с украинской стороны. В числе прочего Захарова упомянула необходимость учитывать результаты предыдущих переговорных раундов и позицию России по «устранению первопричин конфликта».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что приоритетом российских сил остаётся полное освобождение Донбасса и Новороссии, и Москва не намерена спасать киевский режим, несмотря на предложения Украины ограничить боевые действия новыми территориями. Он отметил, что ВСУ испытывают катастрофический дефицит личного состава, а российские войска уверенно продвигаются.