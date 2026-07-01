Набиуллина призвала аккуратно использовать термин «переохлаждение экономики»

В настоящий момент в экономике России не фиксируется признаков переохлаждения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Глава регулятора подчеркнула, что данный термин не является строго научным и требует аккуратного обращения.

По словам Набиуллиной, переохлаждение предполагает недостаток совокупного спроса на фоне свободных производственных мощностей и, прежде всего, незадействованных трудовых ресурсов — однако сейчас такой картины не наблюдается.

Снижение инвестиционной активности она назвала корректировкой после предыдущего резкого роста, а не сигналом к охлаждению. Динамика банковских резервов также, по её мнению, не указывает на замедление.

«Когда говорим «переохлаждение», это значит, у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые. Мы это видим? Нет», — заявила Набиуллина.

Ранее в некоторых экспертных кругах звучали опасения относительно возможного спада деловой активности. Однако, как отметила Набиуллина, текущие макроэкономические индикаторы не дают оснований для подобных выводов. Банк России продолжает мониторинг ситуации и будет принимать решения исходя из фактических данных.

Ранее сообщалось, что Банк России в допустил, что в ближайшие годы ключевая ставка может оказаться выше прежних прогнозов для сдерживания инфляции, поскольку последние данные и новые проинфляционные риски требуют более высокой траектории, чем предполагалось, и хотя инфляция начала замедляться, с апреля ситуация ухудшилась, что сократило возможности для смягчения политики.