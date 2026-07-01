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1 июля, 15:05

Лёг рядом в презервативе: Клиентка обвинила массажиста в попытке изнасилования

Москвичка обвинила знакомого массажиста в попытке изнасилования во время сеанса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

25-летняя москвичка обвинила 56-летнего массажиста в попытке изнасилования во время сеанса. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Девушка по имени Настя пришла на массаж к Михаилу в салон на улице Космонавтов. Она уже была у него дважды. Но в этот раз, по её словам, он начал приставать, разделся и лёг рядом с ней в презервативе. Клиентка вырвалась, сбежала и заявила в полицию. Специалиста задержали.

Примечательно, что они были знакомы раньше — работали в одном фитнес-клубе. Михаил вину отрицает: утверждает, что сеанс был обычным, а обвинения — фантазия бывшей коллеги. СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Массажист имеет ИП, а девушка работает менеджером.

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Ранее в Валенсии мигрант из Туниса, притворившись работником отеля, изнасиловал трёх туристок. 9 июня он заманил в туалет двух девушек (18 и 19 лет), но им удалось сбежать и заявить в полицию. Приехавшим полицейским уже в отеле сообщила о нападении 7 июня 26-летняя британка.

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Владимир Озеров
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