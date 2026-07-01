«Ответ уже последовал»: В Госдуме отреагировали на планы НАТО по прорыву ПВО России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что реакция на планы НАТО использовать связку ракет и беспилотников для подавления российских РЛС уже последовала на высшем уровне. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, создаётся универсальная эшелонированная ПВО, способная поражать все типы воздушных целей. В войска внедряются мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками, а также комплексы РЭБ нового поколения — «Люстра 5-30», «Полынь-Плюс», «Медуза» и «Радон-О». На боевое дежурство заступают системы С-500 «Прометей», которые обнаруживают цели на дистанции до 600 километров.

Помимо обороны, делается ставка на упреждающие удары по пусковым установкам и местам производства такого вооружения, добавил парламентарий.

А ранее в МИД РФ заявили, что НАТО и Киев готовят оружие для удара по российским авиабазам. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, запущен очередной тендер на создание продвинутых систем вооружений, учитывающих боевой опыт киевского режима против России.