В Бердянске Запорожской области минувшей ночью в результате взрыва серьёзно пострадал храм Иоанна Затворника. Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри церковного здания. Как сообщили в местной епархии РПЦ, украинский беспилотник атаковал припаркованную неподалёку фуру.

«Выбиты окна, повреждена кровля, перекошены наружные и внутренние двери, разбито много икон и утвари», — говорится в сообщении епархии.

Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар зажигательными дронами по храму Иова Почаевского, где в подвалах укрывались около 20 мирных жителей, и заминировали выходы из здания, оставив людей в ловушке. Российские военнослужащие небольшими группами выводили пострадавших из горящего храма, преодолев 20 километров до тыла пешком, при этом раненых и пожилых людей бойцы несли на руках.