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1 июля, 15:20

В Бердянске в результате удара украинского дрона пострадал храм

Православный крест в храме. Обложка © Life.ru

Православный крест в храме. Обложка © Life.ru

В Бердянске Запорожской области минувшей ночью в результате взрыва серьёзно пострадал храм Иоанна Затворника. Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри церковного здания. Как сообщили в местной епархии РПЦ, украинский беспилотник атаковал припаркованную неподалёку фуру.

«Выбиты окна, повреждена кровля, перекошены наружные и внутренние двери, разбито много икон и утвари», — говорится в сообщении епархии.

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Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар зажигательными дронами по храму Иова Почаевского, где в подвалах укрывались около 20 мирных жителей, и заминировали выходы из здания, оставив людей в ловушке. Российские военнослужащие небольшими группами выводили пострадавших из горящего храма, преодолев 20 километров до тыла пешком, при этом раненых и пожилых людей бойцы несли на руках.

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Анастасия Никонорова
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