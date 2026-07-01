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1 июля, 15:57

«Позор для государства»: В Польше националисты выдают себя за власть и охотятся на иностранцев

В Польше депутат заявил о патрулях националистов, выдающих себя за госслужащих

Центр Варшавы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Центр Варшавы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

На улицах польских городов и вблизи границы появились военизированные патрули националистов, которые выдают себя за представителей государственных служб и выслеживают иностранцев. Об этом заявил в сейме депутат от левых сил Пётр Коваль.

Парламентарий сообщил, что в последние недели такие самозванцы нападают на людей, похожих на иностранцев, проверяют их документы и останавливают автомобили. Инциденты зафиксированы в Варшаве, Люблине и у границы страны.

«Это позор для государства, для наших героев и для нашей истории, что боевики-националисты ходят по улицам Польши, проверяют документы, останавливают машины и притворяются польскими службами», — заявил Коваль.

Он предупредил, что бездействие властей может привести к эскалации, а в будущем такие группы начнут самостоятельно определять, кто является поляком. Депутат призвал усилить полномочия служб и изменить законодательство, чтобы эффективнее пресекать самозванство.

«Если государство не отреагирует на такие действия сегодня, завтра мы окажемся в ситуации, когда они будут решать, кто поляк, а кто — нет», — сказал политик.

Коваль также возложил политическую ответственность за деятельность этих групп на оппозиционную партию «Право и справедливость» и её председателя Ярослава Качиньского.

«Вы несёте особую ответственность, потому что если вспыхнет драка, если кто-то погибнет от рук этих групп, то вы будете нести ответственность», — добавил он.

Как сообщает Polsat News, одна из группировок, действующих на Центральном вокзале Варшавы, связана с окружением скандального политика Гжегожа Брауна. Её члены в военизированной форме, напоминающей госслужебную, проверяли документы у пассажиров. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заверил, что любые попытки выдать себя за чиновников встретят жёсткий ответ властей.

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Анастасия Никонорова
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