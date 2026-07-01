На улицах польских городов и вблизи границы появились военизированные патрули националистов, которые выдают себя за представителей государственных служб и выслеживают иностранцев. Об этом заявил в сейме депутат от левых сил Пётр Коваль.

Парламентарий сообщил, что в последние недели такие самозванцы нападают на людей, похожих на иностранцев, проверяют их документы и останавливают автомобили. Инциденты зафиксированы в Варшаве, Люблине и у границы страны.

«Это позор для государства, для наших героев и для нашей истории, что боевики-националисты ходят по улицам Польши, проверяют документы, останавливают машины и притворяются польскими службами», — заявил Коваль.

Он предупредил, что бездействие властей может привести к эскалации, а в будущем такие группы начнут самостоятельно определять, кто является поляком. Депутат призвал усилить полномочия служб и изменить законодательство, чтобы эффективнее пресекать самозванство.

«Если государство не отреагирует на такие действия сегодня, завтра мы окажемся в ситуации, когда они будут решать, кто поляк, а кто — нет», — сказал политик.

Коваль также возложил политическую ответственность за деятельность этих групп на оппозиционную партию «Право и справедливость» и её председателя Ярослава Качиньского.

«Вы несёте особую ответственность, потому что если вспыхнет драка, если кто-то погибнет от рук этих групп, то вы будете нести ответственность», — добавил он.

Как сообщает Polsat News, одна из группировок, действующих на Центральном вокзале Варшавы, связана с окружением скандального политика Гжегожа Брауна. Её члены в военизированной форме, напоминающей госслужебную, проверяли документы у пассажиров. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заверил, что любые попытки выдать себя за чиновников встретят жёсткий ответ властей.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на русофобию польских элит, их позиция по отношению к украинской бандеровщине является правильной и честной, в отличие от других европейских стран и Брюсселя, которые закрывают глаза на происходящее. Он задался риторическим вопросом, какова была бы реакция Европы, если бы тело дуче перезахоронили в римском Пантеоне или Гитлеру возвели памятник в Берлине.