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1 июля, 16:24

СК возбудил уголовное дело по факту гибели звезды «Бригады» Высоковского

Александр Высоковский. Обложка © Kino-teatr.ru / Кадр из фильма «Бригада» режиссер Алексей Сидоров, сценарист  Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Александр Высоковский. Обложка © Kino-teatr.ru / Кадр из фильма «Бригада» режиссер Алексей Сидоров, сценарист  Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели актёра Александра Высоковского. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Уже осуществляются допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Звезда «Бригады» Высоковский утонул, когда ушёл искать место с хорошим клёвом
Звезда «Бригады» Высоковский утонул, когда ушёл искать место с хорошим клёвом

Напомним, 62-летний Александр Высоковский пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отправился искать место для ловли, договорившись встретиться с 17-летним сыном на опушке, но так и не вернулся. Сын вызвал полицию. Тело артиста обнаружили на диком пляже в Пущино. Высоковский известен по роли Макса в «Бригаде», а также по фильму «Бумер» и сериалам «Марш Турецкого» и «Ундина».

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Юрий Лысенко
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