СК возбудил уголовное дело по факту гибели звезды «Бригады» Высоковского

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Уже осуществляются допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 62-летний Александр Высоковский пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отправился искать место для ловли, договорившись встретиться с 17-летним сыном на опушке, но так и не вернулся. Сын вызвал полицию. Тело артиста обнаружили на диком пляже в Пущино. Высоковский известен по роли Макса в «Бригаде», а также по фильму «Бумер» и сериалам «Марш Турецкого» и «Ундина».