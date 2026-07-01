СК возбудил уголовное дело по факту гибели звезды «Бригады» Высоковского
Александр Высоковский. Обложка © Kino-teatr.ru / Кадр из фильма «Бригада» режиссер Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели актёра Александра Высоковского. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Уже осуществляются допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 62-летний Александр Высоковский пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отправился искать место для ловли, договорившись встретиться с 17-летним сыном на опушке, но так и не вернулся. Сын вызвал полицию. Тело артиста обнаружили на диком пляже в Пущино. Высоковский известен по роли Макса в «Бригаде», а также по фильму «Бумер» и сериалам «Марш Турецкого» и «Ундина».
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