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Регион
1 июля, 17:30

ВСУ атаковали Рыльск Курской области, ранены четыре человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины нанесли удар по приграничному городу Рыльск Курской области. В результате атаки ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в «Максе».

По словам главы региона, 52-летний и 48-летний мужчины получили минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Среди пострадавших — сотрудник полиции и работник коммунальных служб.

Ещё два мирных жителя пострадали во время повторной атаки противника. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец
Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец

Ранее в Крыму из-за атаки ВСУ на магистральные электросети были обесточены Армянск и Феодосия. Частичное восстановление планируется в течение суток, но сроки могут сдвинуться. В регионе действуют временные ограничения, энергетики стабилизируют систему, жителей просят экономить электричество.

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Юрий Лысенко
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