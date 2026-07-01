ВСУ атаковали Рыльск Курской области, ранены четыре человека

Вооружённые силы Украины нанесли удар по приграничному городу Рыльск Курской области. В результате атаки ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в «Максе».

По словам главы региона, 52-летний и 48-летний мужчины получили минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Среди пострадавших — сотрудник полиции и работник коммунальных служб.

Ещё два мирных жителя пострадали во время повторной атаки противника. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Крыму из-за атаки ВСУ на магистральные электросети были обесточены Армянск и Феодосия. Частичное восстановление планируется в течение суток, но сроки могут сдвинуться. В регионе действуют временные ограничения, энергетики стабилизируют систему, жителей просят экономить электричество.