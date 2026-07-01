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Регион
1 июля, 17:47

За день системы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За последние 12 часов российские системы ПВО сбили 133 украинских беспилотника самолётного типа над регионами РФ, сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над акваторией Азовского моря.

"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краёв, республик Башкортостан и Калмыкия», — рассказали в Минобороны.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Всего сбито 602 беспилотника, а также несколько авиабомб и одна оперативно-такическая ракета большой дальности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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