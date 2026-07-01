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1 июля, 18:49

В США мужчина, которому «нравятся ноги», предложил подросткам 500 долларов за близость

KTRE: В Техасе извращенец домогался подростков в лифте отеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В городе Колледж-Стейшен (штат Техас) мужчина домогался несовершеннолетних в гостиничном лифте. Инцидент произошёл во время футбольного турнира, на который приехали школьники, сообщает телеканал KTRE.

Несколько подростков оказались в одном лифте с незнакомцем, который сделал им непристойное предложение. Злоумышленник пообещал заплатить 500 долларов за оказание сексуальных услуг, сопроводив это фразой о том, что ему «нравятся ноги». Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мать одного из пострадавших обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали — им оказался 52-летний Марио Бадильо-младший. На допросе он заявил, что подростки сами его соблазняли, однако эти доводы не убедили следствие.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о склонении к проституции лиц младше 18 лет. Фигуранту грозит серьёзный срок.

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Ранее в Волгограде завершено расследование уголовного дела о преступлении сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка. Инцидент произошёл 27 августа 2025 года во дворе жилого дома в Советском районе, когда родители мальчика заметили противоправные действия в отношении сына и попытались задержать злоумышленника.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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