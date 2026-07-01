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1 июля, 19:00

Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко

Сергей Куличенко. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сергей Куличенко. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. О его смерти функционера сообщила пресс-служба национальной команды.

«Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

В Российском футбольном союзе он начал трудиться ещё в 2005 году, заняв должность администратора сборных команд. Позднее стал старшим администратором, а в 2021 году его назначили начальником главной команды страны.

Сам Куличенко в прошлом был профессиональным футболистом. С 1996 по 2003 год он выступал за целый ряд клубов, включая ЦСКА, «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив» и воронежский «Факел». Также в его карьере были эстонская «Лантана» и бельгийский «Мехелен».

В РФС выразили соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти не уточняется.

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Юрий Лысенко
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