Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. О его смерти функционера сообщила пресс-служба национальной команды.

«Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

В Российском футбольном союзе он начал трудиться ещё в 2005 году, заняв должность администратора сборных команд. Позднее стал старшим администратором, а в 2021 году его назначили начальником главной команды страны.

Сам Куличенко в прошлом был профессиональным футболистом. С 1996 по 2003 год он выступал за целый ряд клубов, включая ЦСКА, «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив» и воронежский «Факел». Также в его карьере были эстонская «Лантана» и бельгийский «Мехелен».

В РФС выразили соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти не уточняется.

Накануне Life.ru сообщал, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в московской больнице на 59-м году жизни. Он первым в истории выиграл Олимпиады с разными партнёршами — в 1992 году с Натальей Мишкутёнок и в 1998-м с Оксаной Казаковой. В последние годы работал тренером в петербургской школе «Звёздный лёд».