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1 июля, 20:01

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2295 человек

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Обновлённые данные озвучил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, количество пострадавших достигло 11 267 человек. Кроме того, без жилья остались 12 841 житель.

Всего последствия стихийного бедствия затронули 26 403 человек. Речь идёт о получивших физические и психологические травмы, а также о людях, потерявших жильё.

В Венесуэле объявлен семидневный траур по жертвам землетрясений
В Венесуэле объявлен семидневный траур по жертвам землетрясений

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле 24 июня. В результате были полностью или частично разрушены сотни зданий. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городах Морон и Сан-Фелипе. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.

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Артём Гапоненко
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