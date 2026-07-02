Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о растущем вовлечении стран в войну против России на территории Украины. Свою обеспокоенность он выразил на странице в соцсети X, связав это с недавним решением Дании выделить Киеву 670 миллионов евро военной помощи.

«Всё больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийств, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России», – подчеркнул политик.

По его словам, Финляндия, отменившая запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, уже находится в процессе его получения. Мема также задался вопросами о готовности Европы отправить свои войска на Украину и передать Киеву ядерное оружие.

«Продолжая этот опасный путь, Европа не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою собственную национальную безопасность», – резюмировал он, отметив, что европейцы работают на благо войны, а не дипломатии.

Ранее первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости прекращения дипломатических и экономических отношений с Прибалтикой и Финляндией из-за их патологической русофобии. Парламентарий подчеркнул, что такие страны понимают только язык силы, а беспилотники, запускаемые по России, производятся на заводах в Хельсинки, Таллине и Риге.