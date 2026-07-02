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1 июля, 22:46

В Белгородской области от удара дрона ВСУ погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Украинский беспилотник нанёс удар по частному жилому дому в селе Малакеево Белгородской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе, находившийся в доме мужчина погиб на месте от полученных травм. Его супруга выжила, но получила травмы.

«Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась», – говорится в сообщении оперштаба.

От удара и последовавшей детонации в доме начался пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС и добровольной пожарной командой.

Новости СВО 2 июля: Взяты Украинское и Копани, крах 28-й бригады ВСУ в Константиновке, наступление на Орехов, Залужный бросил вызов Зеленскому
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Ранее Life.ru писал, что вечером 1 июля российские средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, столица отразила атаку без последствий.

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Юния Ларсон
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