В Белгородской области от удара дрона ВСУ погиб мужчина

Украинский беспилотник нанёс удар по частному жилому дому в селе Малакеево Белгородской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе, находившийся в доме мужчина погиб на месте от полученных травм. Его супруга выжила, но получила травмы.

«Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась», – говорится в сообщении оперштаба.

От удара и последовавшей детонации в доме начался пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС и добровольной пожарной командой.

Ранее Life.ru писал, что вечером 1 июля российские средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, столица отразила атаку без последствий.