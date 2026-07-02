С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать изменения, предусматривающие налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан. Об этом со ссылкой на Министерство финансов РФ пишет РИА «Новости».

Мера позволит вернуть часть налога на доходы физических лиц в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Речь идёт о договорах, заключённых с 1 января 2025 года.

В Минфине пояснили, что механизм направлен на развитие культуры долгосрочных накоплений и стимулирование использования финансовых инструментов для формирования сбережений на будущее.

Размер вычета будет зависеть от объёма уплаченных взносов и применяемой ставки НДФЛ. Отдельно отмечается, что для родителей увеличен максимальный размер вычета по взносам в пользу детей — с 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для молодожёнов на расходы на свадьбу в размере до 400 тысяч рублей. Такая мера могла бы восприниматься как «свадебный подарок от государства» и при этом стимулировать создание новых семей.