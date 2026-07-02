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Регион
2 июля, 00:50

В девяти аэропортах России действуют ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в девяти аэропортах России. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов Пензы, Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар, Ярославля (Туношна), Калуги, Тамбова и Саратова.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка
Пассажирский самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который остаётся закрытым с февраля 2022 года, должен открыться в этом году. Однако есть нюанс: он будет доступен только для приёма иностранных гостей.

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Артём Гапоненко
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