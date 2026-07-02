В девяти аэропортах России действуют ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в девяти аэропортах России. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов Пензы, Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар, Ярославля (Туношна), Калуги, Тамбова и Саратова.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который остаётся закрытым с февраля 2022 года, должен открыться в этом году. Однако есть нюанс: он будет доступен только для приёма иностранных гостей.