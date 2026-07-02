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Регион
2 июля, 00:46

Губернатор Дрозденко сообщил о сбитых над Ленобластью БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В ночь на 2 июля над Ленинградской областью силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём канале. Перед этим в воздушном пространстве области была объявлена опасность атаки БПЛА.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», – написал глава региона.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Специалисты экстренных служб продолжают мониторинг ситуации. Сведения о том, в каких именно районах были сбиты дроны, уточняются.

В Белгородской области от удара дрона ВСУ погиб мужчина
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Ранее Life.ru писал, что вечером 1 июля российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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