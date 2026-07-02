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2 июля, 01:13

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Сахалина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RedTC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RedTC

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на 2 июля у юго-восточного побережья Сахалина. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр находился в Тихом океане, в 92 километрах к востоку от села Пихтовое Корсаковского района. Очаг залегал на глубине 393 километров.

Жители населённых пунктов острова подземные толчки не ощутили. Тревога цунами после землетрясения не объявлялась.

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Ранее сообщалось, что метеорологическое управление Японии зафиксировало очередное землетрясение на юго-западе страны. Подземный толчок магнитудой 5,1 произошёл в префектуре Миядзаки.

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Артём Гапоненко
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