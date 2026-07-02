Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Сахалина

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на 2 июля у юго-восточного побережья Сахалина. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр находился в Тихом океане, в 92 километрах к востоку от села Пихтовое Корсаковского района. Очаг залегал на глубине 393 километров.

Жители населённых пунктов острова подземные толчки не ощутили. Тревога цунами после землетрясения не объявлялась.

Ранее сообщалось, что метеорологическое управление Японии зафиксировало очередное землетрясение на юго-западе страны. Подземный толчок магнитудой 5,1 произошёл в префектуре Миядзаки.