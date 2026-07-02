Российские военнослужащие на Краматорском направлении уничтожили заместителя командира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» – майора ВСУ Романа Залесского. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседников агентства, Залесский был известен своими националистическими взглядами и принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году. В ходе боёв за Иловайск он попал в плен, но затем вернулся в строй и продолжил службу.

«На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский, который был заместителем командира роты батальона «Полтава», входящего в объединенную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють», – рассказали силовики.

Бригада «Лють» («Гнев») – одно из элитных формирований Национальной полиции Украины, созданное в 2023 году. Название происходит от старого казацкого гетманского полка, что подчёркивает символическую связь с военными традициями Украины. В состав подразделения входят наиболее мотивированные бойцы, участвующие в самых сложных операциях на передовой.

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