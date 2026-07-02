Недружественные государства начали проявлять интерес к восстановлению контактов с Приморским краем. Об этом заявил и.о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, эти страны стали жертвами собственной антироссийской риторики, ведь четыре года их гражданам внушали страхи о России, а теперь им приходится признавать, что это была ложь. Дипломат подчеркнул, что Москва не инициировала разрыв этих отношений, а потому и не обязана их восстанавливать. Разговоры возможны, но просьбы исключены.

С начала 2022 года активы иностранного бизнеса из недружественных стран в России сократились почти вдвое — с $481 млрд до $244 млрд. При этом компании из дружественных и нейтральных государств нарастили капитализацию более чем вдвое (с $26 млрд до $53 млрд).