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2 июля, 06:02

«Герань» уничтожила железнодорожный локомотив ВСУ в Кировоградской области

Обложка © Макс / Минобороны России

Обложка © Макс / Минобороны России

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному локомотиву в Кировоградской области, который ВСУ использовали в своих целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон «Герань» уничтожил локомотив. Видео © Макс / Минобороны России

Атака проведена в районе населённого пункта Славное. На опубликованных кадрах видно, что цель находилась у лесополосы.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.

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Владимир Озеров
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