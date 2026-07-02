«Герань» уничтожила железнодорожный локомотив ВСУ в Кировоградской области

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному локомотиву в Кировоградской области, который ВСУ использовали в своих целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон «Герань» уничтожил локомотив. Видео © Макс / Минобороны России

Атака проведена в районе населённого пункта Славное. На опубликованных кадрах видно, что цель находилась у лесополосы.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.