Народного артиста Украины Николая Янченко убило током в собственном бассейне

На 67-м году жизни скончался украинский певец и композитор Николай Янченко. Об этом сообщила его супруга Наталья, отметив, что для коллег и друзей уход артиста стал полной неожиданностью.

Как уточняет журналистка Татьяна Редько, артиста убило током во время купания в бассейне на территории его дома в Стрижавке. Прощание с музыкантом состоится в субботу в Виннице, похоронят его в родном селе.

Николай Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Окончил Тульчинское культурно-образовательное училище по специальности «режиссёр драматического коллектива» и более 20 лет проработал худруком Дома культуры в селе Моевка. С 1990-х Янченко сочинял и пел песни о семье, деревне и традициях. Его треки брали в репертуар и другие музыканты. Он основал фестиваль «Мамина печь», а в 2016 году получил звание народного артиста Украины.

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