Дмитрий Колдун рассказал, как у него пытались отнять гитару с «Фабрики звёзд»

20 лет назад Дмитрий Колдун стал победителем «Фабрики звёзд». Финал прошёл в «Олимпийском». Сегодня певец поделился воспоминаниями о проекте и признался, что до самого конца не верил в свою победу.

«В свои 21 с хвостиком я даже представить себе не мог, что человек, приехавший не то что из какой-то провинции, а из другой страны, может выиграть российский телевизионный проект. Для меня это было настолько невероятно, что я не смог держать эмоции в себе», — рассказал артист сайту MK.Ru.

Колдун был уверен, что всех победителей выбрали ещё до конкурса, однако мама вопреки всем предрассудкам заставила его туда поехать.

Самый яркий эпизод для него — попытка отобрать главный приз. После финала сотрудник за кулисами захотел забрать коллекционную гитару Fender, подаренную в награду. Таких сейчас в мире всего 10 штук. Певец вцепился в неё мёртвой хваткой, натренированной во время огородных работ у дедушки.

«Сказал, мол, я тебе потом отдам: ты всё равно сейчас едешь на гастроли», — вспоминал Колдун закулисный диалог.

По словам Колдуна, это единственное, что у него осталось из подарков, полученных на «Фабрике». Был ещё барабан с подписями музыкантов из Scorpions, но он выцвел, а надписи выгорели. При этом Fender до сих пор в идеальном состоянии.

Ранее СМИ сообщали о грядущем возвращении легендарной «Фабрики звёзд» на Первый канал — старт запланирован на начало 2027 года. Участников вновь заселят в «Звёздный дом» с камерами повсюду: три месяца вокала, танцев и актёрского мастерства. В программе — 12 отчётных концертов и еженедельные дайджесты. Ведущей останется Яна Чурикова.