«Уже никто не помнит»: Дробыш оценил шансы новой «Фабрики звёзд» повторить успех оригинала

Перезапущенная «Фабрика звёзд» вряд ли сможет повторить эффект оригинального проекта, считает продюсер Виктор Дробыш. Он отметил, что сегодня музыкальным шоу приходится конкурировать не только друг с другом, но и с соцсетями.

Раньше кастинги собирали десятки тысяч участников, для которых телепроект был главным шансом заявить о себе. Сейчас музыканту гораздо проще показать творчество аудитории напрямую: ролик или песня в интернете могут принести узнаваемость быстрее, чем участие в большом телевизионном формате.

Артист напомнил, что это уже не первая попытка вернуть «Фабрику звёзд» на экран. Он подчеркнул, что продюсеры по-прежнему ищут ярких и талантливых исполнителей. Однако для настоящего успеха одного голоса или медийности мало, нужны трудолюбие, упорство и искренняя любовь к профессии.

«Я видел очень талантливых людей, которых сегодня уже никто не помнит. И видел тех, кто, возможно, был менее одарён, но настолько сильно хотел заниматься музыкой, что остался в профессии на десятилетия», — заключил собеседник «Абзаца».

Напомним, «Фабрика звёзд» готовится к перезапуску на Первом канале в начале 2027 года. Формат обещают оставить нетронутым. Зрителям представят 12 отчётных концертов и еженедельные обзоры. Ведущей, как и прежде, останется Яна Чурикова.