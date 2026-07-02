Аферисты создают фейковые сайты-радары для отслеживания БПЛА ради обмана россиян

Киберполиция предупредила о новой мошеннической схеме с использованием фальшивых сайтов, имитирующих системы оповещения о беспилотниках. Злоумышленники создают онлайн-страницы под видом «Радара РФ», которые якобы показывают информацию об атаках БПЛА и убежищах.

Пользователям предлагают подключить уведомления, введя 6-значный код. После этого приходит сообщение о взломе «Госуслуг» с просьбой перезвонить на «горячую линию». Во время разговора аферисты используют стандартные сценарии: сообщают о финансировании запрещённых организаций или требуют защитить сбережения.

«Главная цель злоумышленников - заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим кол-центром и поверить, что он разговаривает с представителями государственных органов», — сказано в публикации киберполиции.

Ранее 17-летний петербуржец попался на уловки телефонных аферистов и отдал им семейные накопления и драгоценности на сумму свыше 2,2 млн рублей. Однако 20-летнего посредника мошенников уже удалось задержать.