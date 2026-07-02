На Камчатке пожилая медсестра украла браслет умершей пациентки из-за долгов

В Петропавловске-Камчатском 54-летняя женщина, работавшая в должности сестры-хозяйки в одной из местных больниц, украла золотой браслет у скончавшейся пациентки. Сейчас расследование завершено, материалы дела поступили в суд. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«В мае этого года сестра-хозяйка одной из городских больниц увидела на полу палаты реанимационного отделения золотой браслет, принадлежащий скончавшейся женщине, и в отсутствие свидетелей положила его в свой карман», — рассказали в ведомстве версию следствия.

Медработница попросила случайного прохожего сдать изделие в ломбард, за «услугу» она отдала 5000 рублей. Подозреваемая признала вину после задержания и пояснила, что на преступление её подтолкнули долги. Причинённый ущерб уже полностью возмещён. Он составил порядка 32 тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области начался суд над пятью жителями Петербурга, которых обвиняют в краже больше 600 миллионов рублей, выделенных на водопровод для Соловецких островов. Всех подозреваемых арестовали ещё в ноябре прошлого года.