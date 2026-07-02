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2 июля, 08:04

Писториус заявил о решающей фазе конфликта на Украине

Обложка © Michael Kappeler/dpa

Обложка © Michael Kappeler/dpa

Конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel. Он подчеркнул, что Киеву необходимы дополнительные средства и помощь союзников.

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

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Что именно он считает признаком нового этапа конфликта, в приведённом фрагменте интервью не уточняется.

Германия остаётся одним из крупнейших источников помощи Украине. По данным федерального правительства, с февраля 2022 года Берлин предоставил или запланировал около €41 млрд гражданской и €55,5 млрд военной поддержки.

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Российские власти неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений Киеву не меняют исход противостояния, но затягивают боевые действия.

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Марина Фещенко
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