Писториус заявил о решающей фазе конфликта на Украине

Конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel. Он подчеркнул, что Киеву необходимы дополнительные средства и помощь союзников.

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Что именно он считает признаком нового этапа конфликта, в приведённом фрагменте интервью не уточняется.

Германия остаётся одним из крупнейших источников помощи Украине. По данным федерального правительства, с февраля 2022 года Берлин предоставил или запланировал около €41 млрд гражданской и €55,5 млрд военной поддержки.

Российские власти неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений Киеву не меняют исход противостояния, но затягивают боевые действия.