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2 июля, 08:27

Киев платил «‎Карлсону» до ₽20 тыс. за фото военных объектов и Крымского моста

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

Задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины получал оплату за съёмки военных объектов и Крымского моста. Об этом он рассказал на допросе в ФСБ России.

Задержание агентов киева в Крыму. Видео © ФСБ РФ

Мужчина сообщил, что был завербован в 2024 году через интернет-мессенджер и использовал псевдоним Карлсон. В его задачи входила съёмка объектов ВС РФ, а аткже Крымского моста. Все фото подозреваемый отпарвлял сразу кураторам с Украины. За выполнение заданий он получал от 10 до 20 тысяч рублей.

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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России. В ведомстве утверждают, что они сотрудничали с военной разведкой Украины. Фигуранты собирали и передавали сведения о российских военных объектах, а также о движении поездов по Крымскому мосту. Один из задержанных признался, что должен был перенести взрывчатку из тайника к железнодорожным путям.

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Татьяна Миссуми
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