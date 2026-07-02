Киев платил «‎Карлсону» до ₽20 тыс. за фото военных объектов и Крымского моста

Задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины получал оплату за съёмки военных объектов и Крымского моста. Об этом он рассказал на допросе в ФСБ России.

Мужчина сообщил, что был завербован в 2024 году через интернет-мессенджер и использовал псевдоним Карлсон. В его задачи входила съёмка объектов ВС РФ, а аткже Крымского моста. Все фото подозреваемый отпарвлял сразу кураторам с Украины. За выполнение заданий он получал от 10 до 20 тысяч рублей.