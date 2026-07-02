Киев платил «Карлсону» до ₽20 тыс. за фото военных объектов и Крымского моста
Обложка © ФСБ России
Задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины получал оплату за съёмки военных объектов и Крымского моста. Об этом он рассказал на допросе в ФСБ России.
Задержание агентов киева в Крыму. Видео © ФСБ РФ
Мужчина сообщил, что был завербован в 2024 году через интернет-мессенджер и использовал псевдоним Карлсон. В его задачи входила съёмка объектов ВС РФ, а аткже Крымского моста. Все фото подозреваемый отпарвлял сразу кураторам с Украины. За выполнение заданий он получал от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России. В ведомстве утверждают, что они сотрудничали с военной разведкой Украины. Фигуранты собирали и передавали сведения о российских военных объектах, а также о движении поездов по Крымскому мосту. Один из задержанных признался, что должен был перенести взрывчатку из тайника к железнодорожным путям.
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