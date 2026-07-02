«Сцена — её главное поле»: Почему Светлана Ходченкова не раскрывает имя мужа

Актриса Светлана Ходченкова продолжает держать личную жизнь в тайне. Весной этого года мать артистки случайно раскрыла, что дочь уже год как замужем, но сама звезда эту новость не комментирует. Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины такой скрытности.

По мнению специалиста, для многих артистов сцена и кино — это основная сфера самореализации, и им этого достаточно. Тип личности Ходченковой не относится к демонстративным, поэтому всё личное она оставляет за закрытыми дверями.

Абравитова выделила две причины: отсутствие потребности выставлять жизнь напоказ и риски публичности — зависть, агрессию, хейт. Реакция на негатив у звёзд разная, но в случае с актрисой, вероятно, дело именно в типе личности, а не в страхе критики.

Она чётко разделяет работу и приватное пространство: талант и проекты — на публику, интимное — в тень. Психолог напомнила, что артисты бывают разными — одни выкладывают каждый шаг, другие избегают внимания, и это лишь разнообразие человеческих характеров.

А ранее Life.ru писал, что актриса Мария Порошин тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко. Последние годы фанаты только догадывались о романе артистов. Они вместе появлялись на мероприятиях и участвовали в общих проектах, но сами ничего не комментировали.