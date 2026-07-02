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2 июля, 08:59

Bloomberg: Эрдоган покусился на роль Трампа в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

Европа, уставшая от ссор с США, начинает понимать, насколько полезной может быть Турция. На предстоящем саммите НАТО в Анкаре (7–8 июля) Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, покажет, как важен его союз для альянса. Об этом пишет Bloomberg.

Ещё недавно Эрдоган был «белой вороной» в НАТО, но сейчас он выглядит сильным лидером, который ладит с президентом Америки Дональдом Трампом, в отличие от большинства европейских политиков. Это делает его ключевой фигурой на саммите. К тому же Турция стала крупным поставщиком оружия в Европу. В прошлом году 56% её военного экспорта ушли в США, Европу и другим союзникам.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сказал, что едет на саммит только из уважения к Эрдогану, которого назвал «хорошим другом». Чтобы понравиться главе Белого дома, НАТО готовится объявить в Анкаре о крупных оборонных сделках.

Теперь главный вопрос альянса — не «будут ли европейцы тратить больше», а «смогут ли они нарастить производство оружия». В этом смысле Турция предлагает себя как связующее звено между Европой и США и хочет заключать новые оборонные контракты. В мае Анкара даже предложила построить трубопровод за 1,2 млрд долларов для снабжения топливом союзников НАТО на востоке.

Постпред США при НАТО заявил, что итоговое коммюнике саммита удивит содержанием
Постпред США при НАТО заявил, что итоговое коммюнике саммита удивит содержанием

Ранее постпред США при НАТО заявил, что на саммите в Анкаре 7–8 июля союзники впервые отчитаются о выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов. Это будет проверка после прошлогодней встречи в Гааге, где страны договорились тратить 5% ВВП на оборону. США уже превысили этот показатель и ждут того же от других членов альянса. Европа, по мнению Вашингтона, должна взять на себя защиту континента.

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Наталья Афонина
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