Bloomberg: Эрдоган покусился на роль Трампа в НАТО

Европа, уставшая от ссор с США, начинает понимать, насколько полезной может быть Турция. На предстоящем саммите НАТО в Анкаре (7–8 июля) Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, покажет, как важен его союз для альянса. Об этом пишет Bloomberg.

Ещё недавно Эрдоган был «белой вороной» в НАТО, но сейчас он выглядит сильным лидером, который ладит с президентом Америки Дональдом Трампом, в отличие от большинства европейских политиков. Это делает его ключевой фигурой на саммите. К тому же Турция стала крупным поставщиком оружия в Европу. В прошлом году 56% её военного экспорта ушли в США, Европу и другим союзникам.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сказал, что едет на саммит только из уважения к Эрдогану, которого назвал «хорошим другом». Чтобы понравиться главе Белого дома, НАТО готовится объявить в Анкаре о крупных оборонных сделках.

Теперь главный вопрос альянса — не «будут ли европейцы тратить больше», а «смогут ли они нарастить производство оружия». В этом смысле Турция предлагает себя как связующее звено между Европой и США и хочет заключать новые оборонные контракты. В мае Анкара даже предложила построить трубопровод за 1,2 млрд долларов для снабжения топливом союзников НАТО на востоке.

Ранее постпред США при НАТО заявил, что на саммите в Анкаре 7–8 июля союзники впервые отчитаются о выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов. Это будет проверка после прошлогодней встречи в Гааге, где страны договорились тратить 5% ВВП на оборону. США уже превысили этот показатель и ждут того же от других членов альянса. Европа, по мнению Вашингтона, должна взять на себя защиту континента.