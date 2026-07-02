Умер первый замглавы Аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов

Умер первый заместитель главы Аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Старовойтов, пишет SHOT. Чиновнику было 47 лет.

Тело Старовойтова нашла супруга в их квартире. Причиной смерти, по данным канала, стала острая сердечная недостаточность.

Алексей Старовойтов работал на посту замглавы Аппарата мэра и Правительства Москвы с 2011 года, чиновник отвечал за организационные и технологические процессы в столичной мэрии.