Умер первый замглавы Аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов
Обложка © ТАСС / Александр Шалгин
Умер первый заместитель главы Аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Старовойтов, пишет SHOT. Чиновнику было 47 лет.
Тело Старовойтова нашла супруга в их квартире. Причиной смерти, по данным канала, стала острая сердечная недостаточность.
Алексей Старовойтов работал на посту замглавы Аппарата мэра и Правительства Москвы с 2011 года, чиновник отвечал за организационные и технологические процессы в столичной мэрии.
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