Песков отметил эскалацию в Европе по отношению к России
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Европейские государства усиливают конфронтационную политику в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.
«То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в Кремле положительно оценивают тот факт, что в европейских странах понимают неизбежность будущих переговоров с Россией. В Европе звучат заявления о необходимости появления переговорного формата, однако до практических шагов ситуация пока не дошла.
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