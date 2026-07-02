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Регион
2 июля, 09:08

Песков отметил эскалацию в Европе по отношению к России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские государства усиливают конфронтационную политику в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.

«То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Россия усилит давление на Киев для достижения своих целей
Песков: Россия усилит давление на Киев для достижения своих целей

Ранее в Кремле положительно оценивают тот факт, что в европейских странах понимают неизбежность будущих переговоров с Россией. В Европе звучат заявления о необходимости появления переговорного формата, однако до практических шагов ситуация пока не дошла.

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Александра Мышляева
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