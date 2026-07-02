Песков: Надёжная защита России и её интересов несомненно будет гарантирована
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Нет никаких сомнений в том, что Россия гарантирует себе безопасность и надёжную защиту национальных интересов. Такое заявлений в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что агрессивная и антироссийская политика Европейского союза побуждает Москву планировать дополнительные шаги по обеспечению безопасности страны.
«Но не должно вызывать сомнений одно: надёжная безопасность Российской Федерации и её национальных интересов будет гарантирована», — резюмировал спикер Кремля.
В ходе брифинга Дмитрий Песков констатировал, что страны Европы идут на эскалацию в отношениях с Россией. Представитель Кремля назвал обострение отношений однозначным.
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