Песков: Надёжная защита России и её интересов несомненно будет гарантирована

Нет никаких сомнений в том, что Россия гарантирует себе безопасность и надёжную защиту национальных интересов. Такое заявлений в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что агрессивная и антироссийская политика Европейского союза побуждает Москву планировать дополнительные шаги по обеспечению безопасности страны.

«Но не должно вызывать сомнений одно: надёжная безопасность Российской Федерации и её национальных интересов будет гарантирована», — резюмировал спикер Кремля.

В ходе брифинга Дмитрий Песков констатировал, что страны Европы идут на эскалацию в отношениях с Россией. Представитель Кремля назвал обострение отношений однозначным.