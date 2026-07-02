Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 09:19

Песков: Надёжная защита России и её интересов несомненно будет гарантирована

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Нет никаких сомнений в том, что Россия гарантирует себе безопасность и надёжную защиту национальных интересов. Такое заявлений в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что агрессивная и антироссийская политика Европейского союза побуждает Москву планировать дополнительные шаги по обеспечению безопасности страны.

«Но не должно вызывать сомнений одно: надёжная безопасность Российской Федерации и её национальных интересов будет гарантирована», — резюмировал спикер Кремля.

Песков: Массированный удар ВС РФ был нанесён по военным объектам на Украине
Песков: Массированный удар ВС РФ был нанесён по военным объектам на Украине

В ходе брифинга Дмитрий Песков констатировал, что страны Европы идут на эскалацию в отношениях с Россией. Представитель Кремля назвал обострение отношений однозначным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar