Стресс бьёт по самому важному: Академик Бокерия предупредил о реальном вреде душевных переживаний

Россиянам посоветовали не переживать из‑за душевных волнений. Они могут навредить телу, в том числе сердцу, рассказал РИА «Новости» известный врач, главный специалист по сердечно‑сосудистой хирургии Минздрава России и президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.

«Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца», — объяснил он.

Бокерия посоветовал не зацикливаться на плохом, а стараться видеть в трудностях пользу. По его словам, даже неудачи и кризисы можно превратить в ресурс — они помогают становиться сильнее, умнее и двигаться дальше.

Ранее Лео Бокерия предупредил о вреде мата для сердца. Однако с ним в корне не согласился известный психиатр Василий Шуров. По его словам, крепкое русское слово, наоборот, действует как «громоотвод».