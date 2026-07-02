В шести регионах РФ опробовали нейросеть, выявляющую нелегальных отельеров

В России начались испытания системы искусственного интеллекта (ИИ) для выявления нелегальных отелей и гостиниц. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, для оптимизации регионального контроля совместно с Росаккредитацией активно внедряется ИИ. С его помощью был проведён анализ объектов по всей стране, которые могут подпадать под категорию нелегальных мест размещения.

Систему тестировали в шести субъектах, где специалисты вручную проверяли все объекты, чтобы исключить возможные ошибки и неточности, возникающие при работе искусственного интеллекта.

Результаты анализа были переданы контрольным органам для дальнейших проверок и надзорных мероприятий. Это должно помочь улучшить ситуацию с легализацией средств размещения и повысить качество контроля в сфере.

Ранее Life.ru рассказывал, что глэмпинги начали активно переманивать российских туристов у отелей. В числе популярных направлений также оказались Подмосковье, Тверская область, Алтай и Карелия, а самый резкий рост спроса показал Татарстан.