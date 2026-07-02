Тренер сборной ДР Конго узнал о смерти отца прямо на пресс-конференции
Себастьян Десабр. Обложка © ТАСС / AP / Jacob Kupferman
Тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр узнал о смерти своего отца во время пресс-конференции после матча 1/16 финала чемпионата мира против Англии. Печальную новость сообщил представитель национальной команды, выразив соболезнования в прямом эфире.
Наставник африканской сборной резко изменился в лице и сразу покинул зал — о смерти отца он на тот момент ещё не знал. Десабр успел лишь произнести «спасибо» в ответ на объявление.
«Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования» — заявил представитель федерации футбола ДР Конго.
Сборная ДР Конго уступила команде Англии со счётом 1:2 — дубль Харри Кейна во втором тайме принёс поражение африканцам.
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