Тренер сборной ДР Конго узнал о смерти отца прямо на пресс-конференции

Тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр узнал о смерти своего отца во время пресс-конференции после матча 1/16 финала чемпионата мира против Англии. Печальную новость сообщил представитель национальной команды, выразив соболезнования в прямом эфире.

Наставник африканской сборной резко изменился в лице и сразу покинул зал — о смерти отца он на тот момент ещё не знал. Десабр успел лишь произнести «спасибо» в ответ на объявление.

«Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования» — заявил представитель федерации футбола ДР Конго.

Сборная ДР Конго уступила команде Англии со счётом 1:2 — дубль Харри Кейна во втором тайме принёс поражение африканцам.