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2 июля, 11:27

Матчи ЧМ-2026 2 июля: расписание, время начала и где смотреть

Оглавление
Расписание матчей ЧМ-2026 на 2 июля по московскому времени
США обыграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026
Во сколько начнётся матч Испания — Австрия
Где смотреть Испания — Австрия 2 июля
Какие ещё матчи ЧМ-2026 пройдут ночью

На чемпионате мира по футболу 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала. По московскому времени 2 июля в расписании значатся две встречи: США — Босния и Герцеговина и Испания — Австрия. Первая игра уже завершилась, а главный матч вечера начнётся в 22:00.

Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Расписание матчей ЧМ-2026 на 2 июля по московскому времени

  • 03:00. США — Босния и Герцеговина — 2:0.
  • 22:00. Испания — Австрия.

США обыграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная США победила команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Голы забили Фоларин Балогун и Малик Тилльман. При этом хозяева турнира значительную часть встречи провели в меньшинстве после удаления Балогунa. В 1/8 финала американцы сыграют со сборной Бельгии.

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Во сколько начнётся матч Испания — Австрия

Матч Испания — Австрия пройдёт 2 июля на стадионе в Лос-Анджелесе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Испанцы вышли в плей-офф с первого места в группе H, набрав семь очков. Австрия заняла второе место в группе J с четырьмя очками.

Где смотреть Испания — Австрия 2 июля

Прямая трансляция матча Испания — Австрия начнётся на телеканале «Матч ТВ» в 21:30. Каналы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» включатся в эфир в 21:00. Смотреть игру онлайн также можно на цифровых площадках «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Победитель встречи Испания — Австрия выйдет на сильнейшего в паре Португалия — Хорватия. Этот матч начнётся уже 3 июля в 02:00 по московскому времени. Игра 1/8 финала запланирована на 6 июля в Далласе.

Какие ещё матчи ЧМ-2026 пройдут ночью

После игры Испании и Австрии состоятся ещё две встречи 1/16 финала. В 02:00 по московскому времени сыграют Португалия и Хорватия, а в 06:00 начнётся матч Швейцария — Алжир. Обе встречи относятся к игровому дню 2 июля по местному времени, но в России пройдут уже утром 3 июля.

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Марина Фещенко
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