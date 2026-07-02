В детском саду под Новосибирском произошла вспышка энтеровирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало эпидемиологическое расследование в городе Обь. Поводом стала информация о случаях заболевания детей энтеровирусной инфекцией в одном из местных детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверяют организацию питания и водоснабжения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, а также условия пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. Проводятся лабораторные исследования проб внешней среды и биоматериала как заболевших, так и контактных лиц.

В самом детском саду уже усилены дезинфекционный режим и ежедневный «утренний фильтр» для выявления больных. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Пару дней назад стало известно, что в городе Мирный Республики Саха 14 человек, включая девятерых школьников, были госпитализированы с пищевым отравлением после выпускного вечера в одном из городских кафе. Пострадавшие поступили в инфекционное отделение ЦРБ вечером 29 июня. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.