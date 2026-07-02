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Регион
2 июля, 10:51

Системы ПВО сбили украинский дрон, летевший в сторону Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в Максе.

ПВО за ночь уничтожила 327 украинских БПЛА над Россией
ПВО за ночь уничтожила 327 украинских БПЛА над Россией

Вчера около полуночи Life.ru рассказывал о ещё двух беспилотниках Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать российскую столицу. По словам мэра Сергея Собянина, оба дрона были сбиты системой ПВО.

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