Ушёл из жизни журналист Сергей Мингазов

В Хабаровске скончался журналист Сергей Мингазов. Информацию о смерти «Ведомостям» подтвердил его адвокат Константин Бубон.

В 2000-х Мингазов возглавлял дальневосточное отделение «Коммерсанта», позднее работал в «Ведомостях» и Forbes. Он также писал стихи и занимался запуском медиапроектов. В последние годы журналист тяжело болел онкологией.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 47 лет. Его тело обнаружила супруга в их квартире, причиной смерти, по данным канала, стала острая сердечная недостаточность. Старовойтов занимал этот пост с 2011 года и курировал организационные и технологические процессы в столичной мэрии.