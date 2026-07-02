Путин отметил серьёзные успехи Калининградской области в экономике и науке

Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия образования региона. Он отметил серьёзные успехи региона в экономике и науке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с губернатором Калининградской области. Видео © пресс-служба Кремля

«Калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать Вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов», — сказал собеседнику глава государства.

Губернатор добавил, что позитивная динамика в регионе продолжается, область интересна для внутренних и внешних инвестиций. Сейчас местный бюджет консолидированный (с поддержкой из федерального центра) – более 180 миллиардов рублей. По словам чиновника, к 2028 году региональные власти планируют сделать его полностью бездотационными.

«Мы сокращаем государственный долг достаточно значительно в последние годы. Этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работает с 2014 года. Уже 415 млрд рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов», — пояснил Беспрозванных.

Губернатор попросил Путина о продлении указанной программы по развитию региона до 2036 года. Президент обещал подумать над предложением.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча состоялась в очном формате. Основным вопросом повестки стало социально-экономическое развитие Калининградской области. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента, руководство Совета Безопасности, силовых и внешнеполитических ведомств, а также вице-премьер Татьяна Голикова, полпред в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Алексей Беспрозванных.